Череповчанин, которого без маски отказались обслужить, устроил скандал в банке

16.10.2020 [Общество]

В Череповце задержали посетителя банка, который пришел туда без маски и устроил скандал, когда его отказались обслуживать. Инцидент произошел утром 15 октября в филиале банка на улице Ленина. 

— Прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили, что один из посетителей обратился к банковским работникам, чтобы решить вопросы с его счетом. Администратор попросила гражданина соблюсти необходимые требования и надеть средство индивидуальной защиты. Мужчина воспротивился, сказал, что маски у него с собой нет и потребовал обслужить его, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники банка повторили свое требование и напомнили, что если у клиента нет маски, они не имеют права его обслуживать. Посетитель стал возмущаться и грубой форме отстаивать свою точку зрения, мешал работе персонала, поэтому была нажата «тревожная кнопка». 

Приехавшие по вызову бойцы Росгвардии установили личность дебошира, им оказался 33-летний череповчанин. Мужчину передали сотрудникам полиции.  

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 мая в Вологодской области  действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 30 ноября. 

Тэги: банки, масочный режим

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