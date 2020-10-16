Вологодский губернатор: «Я против возобновления ограничительных мер»

16.10.2020 [Общество]

16 октября за заседании штаба по коронавирусу в правительстве Вологодской области губернатор Олег Кувшинников заявил, что он против введения жестких карантинных мер. 

— Я против возобновления ограничительных мер, я против жесткого локдауна. Но только сплотившись, вологжане, предприниматели, правительство области, все заинтересованные структуры, смогут преодолеть эту непростую эпидемиологическую ситуацию, — отметил губернатор. 

По словам Олега Кувшинникова, на сегодняшний день в регионе действуют частичные ограничения только для трех видов деятельности: творческая деятельность, деятельность в области искусства и организация развлечений (ОКВЭД 90), деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93) и деятельность санаторно-курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4). 

— Причем последние два вида фактически работают в полном объеме. В соответствии с федеральной методикой оценки уровня закрытости экономики Вологодская область по-прежнему обеспечивает лучшие условия для бизнеса, чем большинство субъектов Российской Федерации. Уровень закрытости по России 0,5%, в Вологодской области 0,4%. Полное возобновление деятельности организаций возможно в рамках третьего этапа, сейчас это сделать пока невозможно, — отметил Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области выше, чем среднероссийский.  Так, если в среднем по России коэффициент равен 1,09, то в Вологодской области — 1,15. За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев увеличилось на 26%, уровень госпитализаций вырос в 2,4 раза.

Тэги: коронавирус, бизнес

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