Школьники Вологодской области отправятся на осенние каникулы с 19 октября

16.10.2020 [Общество]

Школьники Вологодской области выйдут на каникулы 19 октября, как и планировалось ранее. Об этом объявили в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал NewsVo, департамент образования Вологодской области выступил с предложением о начале осенних каникул в школах региона с 26 октября. Запись об этом появилась на странице ведомства в соцсети вечером 15 октября. 

На оперативном совещании глава департамента Елена Рябова рассказала,что на «горячую линию» ведомства после принятия 5 октября решения о досрочном выходе на каникулы поступали звонки от родителей. 

— Были проведены консультации с педагогами и родителями по поводу переноса сроков. Выяснилось, что есть как противники, так и сторонники этого решения. Не поддержали идею те, кто заранее спланировали свои отпуска и отдых вместе с детьми. Но, тем не менее, не вынести этот вопрос на заседание штаба мы не могли, так как этот вопрос обсуждаемый среди родителей, — отметила Рябова. 

— Родители уже скорректировали свои планы в свете принятых нами ранее решений, чтобы провести время со своими детьми. Учебные планы также скорректированы с учетом сокращения времени обучения.  Во многих школах проведена аттестация и даже выставлены оценки за четверть. Сейчас считаю главным для всех нас прислушаться к рекомендациям врачей и экспертного сообщества, сократить все риски заболевания детей и педагогов в образовательных учреждениях.   Мы не можем рисковать их здоровьем. Давайте не менять принятых решений в ситуации, когда кривая заболеваемости ползет вверх значительными темпами. Каникулы начнутся, как и планировалось ранее, с этого понедельника, 19 октября», — отметил Кувшинников.

По словам губернатора, каникулы продлятся до 4 ноября включительно. 

Тэги: коронавирус

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