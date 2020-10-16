Досрочный выход вологодских школьников на каникулы могут отменить

Департамент образования Вологодской области выступил с предложением о начале осенних каникул в школах региона с 26 октября. Запись об этом появилась на странице ведомства в соцсети вечером 15 октября.

— В соответсвии с рекомендациями Роспотребнадзора Департаментом образования внесено предложение на заседание оперативного штаба региона о начале осенних каникул с 26 октября. Окончательное решение будет озвучено завтра, 16 октября, в 14:00, — говорится в публикации.

Ранее NewsVo сообщал, что в связи с ростом количества классов, которые выходят на карантин из-за обнаружения случаев COVID-19 в школах, в Вологодской области было принято решение о выводе детей на осенние каникулы досрочно, с 19 октября. Предполагалось, что каникулы будут длиться две недели, учреждения дополнительного образования в эти дни работать тоже не будут. По словам губернатора Олега Кувшинникова, это позволит разобщить коллективы и снизить скорость распространения болезни.