В Вытегорском районе бизнесмена осудили за взятку специалисту лесничества

В Вытегорском районе 47-летнего предпринимателя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки).

Инцидент произошел в сентябре 2019 года: сотрудник районного отдела государственного лесничества в Вытегре договорился с подсудимым за вознаграждение занизить цену лесного участка при проведении аукциона.

— Реализуя задуманное, будучи должностным лицом в сфере лесной охраны, старший специалист в нарушение установленного порядка составил документы по отводу лесосеки, содержащие заниженные сведения об объеме ликвидной древесины. 18.10.2019 соучастники сговора встретились в магазине, где мужчина, занимавшийся лесозаготовками, передал, а сотрудник лесничества получил взятку в виде денег в размере 10 тысяч рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Бизнесмену назначили наказание в виде года ограничения свободы. Без согласия специализированного органа он не сможет выезжать за пределы Вытегорского района и менять место жительства. Кроме того, раз в месяц он обязан являться на регистрацию.

Ранее NewsVo сообщал, что уволенному из лесничества специалисту приговор уже вынесли. В качестве наказания ему назначили один год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.