Строительство школы в Южном микрорайоне Вологды обещают начать в 2021 году

15.10.2020 [Общество]

В ходе прямой линии губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что новую школу в Южном микрорайоне Вологды начнут строить в следующем году. 

— В Южном микрорайоне строительство школы начнется в 2021 году. На эти цели выделено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета и еще 200 млн из бюджета областного. Проектно-сметная документация готова, в градостроительном плане Вологды место размещения этой школы утверждено, и поэтому мы начнем в 2021 году, а в 2022 году, если погода, строители, поставки комплектующих позволят нам, то к 1 сентября 2022 года мы построим еще одну крупнейшую школу в городе Вологде, — отметил Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что новую школу на 1000 мест с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения будут строить по проекту из Кирова. Там по этой документации возводилась школа в микрорайоне «Зиновы». Градостроительный центр города Вологды заказал корректирование проекта с учетом нового места реализации. Заключение госэкспертизы долно было быть готово к концу 2018 года, но в итоге его получили только в середине 2019 года. 

Интересно, что аукцион на корректирование проекта школы с учетом нового места реализации выиграло ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды», которое выполнит эти работы за 4,47 млн рублей. Учредитель этого ООО — администрация Вологды, а гендиректор — Антон Аникин, который ранее был заместителем начальника департамента градостроительства в администрации Вологды. 

Тэги: школы, Строительство
Сюжет: школа в Охмыльцево

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