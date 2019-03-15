Сроки госэкспертизы по школе в Охмыльцево и по пристройке к школе № 30 в Вологде перенесли на май 2019 года

15.03.2019 [Общество]
Сроки госэкспертизы по школе в Охмыльцево и по пристройке к школе № 30 в Вологде перенесли на май 2019 года

Школа № 30. Фото: vologda.4geo.ru

Заключения госэкспертизы по проекту новой школы в Охмыльцево и проекту пристройки к школе № 30 в Вологде должны получить к 1 мая. Это на четыре месяца позже, чем планировалось. Интересно, что аукционы на корректирование проекта новой школы и на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции здания школы № 30 выиграла фирма, связанная с администрацией города.

- В установленные сроки завершается подготовка документации по строительству школы в Южном микрорайоне и пристройки к школе №30. До 1 мая будет получено заключение экспертизы, заявки по этим объектам будут направлены в Министерство просвещения и Министерство строительство и ЖКХ РФ для включения в федеральные программы и получения средств на строительство в 2020-2021 годах из федерального бюджета, - сообщила 15 марта пресс-служба областного правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что эти заключения госэкспертизы нужно получить до 25 декабря 2018 года.

Новую школу на 1000 мест с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне Охмыльцево собираются строить по проекту из Кирова. Напомним, в ноябре 2017 года мэр Вологды Сергей Воропанов сказал, что строить эту школу начнут в 2018 году.

Интересно, что аукцион на корректирование проекта школы с учетом нового места реализации выиграло ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды», которое выполнит эти работы за 4,47 млн рублей. Учредитель этого ООО - администрация Вологды, а гендиректор - Антон Аникин, который ранее был заместителем начальника Департамента градостроительства в администрации Вологды. Это же ООО "АГЦ" выиграло и аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции здания школы № 30 (речь о пристройке) за 2 599 555 рублей.

Тэги: школы

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