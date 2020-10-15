Выставка народных росписей открылась в Центре ремёсел в Вологде

Выставка «Диалог времен: от подмастерья до мастера» работает в Центре ремёсел в Вологде. На выставке представлены работы студии «Вологодские росписи»: народного мастера России Ольги Гладышевой и ее учеников - Валентины Кузнецовой, Екатерины Малышевой, Тамары Карандашевой, Геннадия Тимофеева и Натальи Рухловой.

- Мастер прекрасно владеет кистью, обладает природным чувством цвета, грамотно строит композиции, пишет легко и непринужденно, - говорится в анонсе мероприятия.

Ольга Гладышева в 1982 году поступила учеником художника росписи по дереву на предприятие народных художественных промыслов ООО «Надежда». Без отрыва от производства окончила Загорский художественно-промышленный техникум игрушки, затем художественно-графический факультет Московского Государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Обучалась в студии «Вологодские росписи» при Вологодском музее-заповеднике. С 2002 года Ольга Константиновна преподает в студии «Вологодские росписи». Многие из её учеников уже получили статус «Мастер народных промыслов Вологодской области».

Сейчас Ольга Константиновна работает в Архитектурно-этнографическом музее Вологодской области «Семенково». Она освоила местные свободно-кистевые росписи – «харовскую», «верховажскую», «тотемскую», «кичменгско-городецкую». Изучая музейные экспонаты с росписями, творчески перерабатывая их мотивы, создает свои композиции на современных предметах.

Вот, что говорит о мастере и её работах Заслуженный работник культуры РФ Ангелина Глебова:

- Надо отметить, что Ольга Константиновна Гладышева музейный сотрудник, она хорошо знает музейные фонды, особенно фонды расписного дерева, экспонаты которого служат научной и методической базой в студийной практике обучения. Работа с подлинником даёт возможность мастеру-художнику более бережно относиться к местным традициям и стилистике письма, а значит избегать всего наносного, что размывает и нивелирует глубинную суть росписи. Большой заслугой её является возрождение из забвения таких своеобразных и необычных росписей как: гаютинская, грязовецкая, вожегодская, леденгская. И если гаютинская опубликована и широко известна среди мастеров и любителей, грязовецкая уже вошла в обучающие программы студии, то две последние росписи ещё ждут своей научной публикации, хотя в предметном ряде они уже представлены на этой выставке.

Выставка «Диалог времен: от подмастерья до мастера» работает до 8 ноября по адресу: ул. Благовещенская, 20, с понедельника по пятницу с 9:00. до 19:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

В соседнем зале работает выставка текстильных коллажей Татьяны Соколовой «Красное прекрасное».

Стоимость посещения выставок - 50 рублей, с экскурсией по зданию - 100 рублей с человека.

Больше фотографий работ с выставки можно посмотреть по ссылке.

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