79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

15.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 79 пациентам, это самый большой прирост за всё время пандемии. Выздоровели 67 человек.  

По количеству выявленных случаев  лидирует Череповец - 38 случаев. Еще 15 заболевших в Вологде, пять в Череповецком районе, четыре в Вологодском, три в Великоустюгском, два в Вытегорском, два в Сокольском, два в Тотемском, два в Кадуйском, по одному в Харовском, Вожегодском, Сямженском, Чагодощенском, Междуреченском и Бабаевском районах. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5 561 пациентам. Большая часть из них — 4221 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 55 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1285 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ходе прямой линии губернатора врачи рассказали об обстановке в моногоспиталях Вологды и Череповца. По их словам, количество госпитализируемых растет с каждым днем. 

Тэги: коронавирус

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