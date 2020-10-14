Врачи рассказали об обстановке в моногоспиталях Вологды и Череповца

На прямой линии с губернатором Вологодской области, которая состоялась 14 октября, врачи рассказали об обстановке в коронавирусных моногоспиталях Вологды и Череповца.

Так, в моногоспитале Вологды на данный момент находятся 154 человека.

— Всего с 10 июня у нас пролечено 579 пациентов, 529 из них — это пациенты с пневмониями. Это нелегкое заболевание, достаточно большое количество пациентов с поражениями легких. Были пациенты, у которых было поражено, например, всё легкое. Сейчас они выписаны и здравствуют, — говорит главврач Вологодской городской больницы № 1 Павел Шепринский.

Череповецкий монопрофильный госпиталь, который принял первого пациента 1 апреля, за время своей работы выписал около 1300 пациентов. По словам главврача госпиталя Андрея Погодина, сейчас ситуация в учреждении сложная, но управляемая.

— Ситуация меняется ежечасно. Пока я ехал сюда, в студию, тяжелых пациентов в реанимации было 11, сейчас, я в телефоне посмотрел, уже 17. И после прямой линии мне придется выводить дополнительные бригады. 322 человека находятся у нас на лечении, много тяжелых, много пневмоний, — отметил Погодин.

И вологодские, и череповецкие медики отмечают, что медикаментов, средств индивидуальной защиты, оборудования в моногоспиталях хватает.

Как ранее сообщал NewsVo, в связи с ростом заболевших коронавирусом, количество коек в моногоспиталях Вологды и Череповца увеличили до 800. В областной столице для этого "карантинное" отделение коронавирусного госпиталя перевели в другое здание, освободив тем самым места для пациентов с подтвержденным COVID-19.