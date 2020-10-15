Программу строительства и ремонта студенческих общежитий запустят в Вологодской области с 2021 года

В 2021 году в Вологодской области запустят государственную программу строительства и реконструкции студенческих общежитий. Об этом в ходе прямой линии объявил губернатор Олег Кувшинников.

- На следующий год выделено 50 млн. рублей, а всего до 2025 года мы должны капитально отремонтировать и построить в 19 колледжах и техникумах Вологодской области более 750 мест в общежитиях. Этим мы обеспечим потребность в жилом фонде детей, которые приезжают в наши крупные муниципалитеты из отдаленных районов, - отметил глава региона.

Ранее NewsVo также сообщал, что губернатор анонсировал запуск в 2021 году программы ремонта систем очистки канализационных стоков.