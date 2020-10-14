Миллиард рублей обещают потратить в Вологодской области на ремонт систем очистки стоков

14.10.2020 [Общество]

В Вологодской области в 2021 году обещают запустить программу ремонта систем очистки канализационных стоков. Об этом 14 октября в ходе прямой линии рассказал губернатор Олег Кувшинников. 

- Мы посмотрели, как у нас очищаются стоки, потому что все системы очистки стоков еще были построены еще в советские годы и ни разу капитально не ремонтировались. Со следующего года мы запускаем государственную программу очистки стоков и полностью будем ее финансировать за счет средств областного бюджета. В следующем, 2021 году, восемь муниципальных районов получат средства на подготовку проектно-сметной документации на очистки стоков, и до 2024 года мы, сформировав эту программу, направим более миллиарда рублей на очистку стоков, чтобы наши реки и озера были тоже чистыми, - отметил Кувшинников. 

Тэги: Экология, стоки, очистные сооружения

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