Презентация концепции благоустройства Осановской рощи в Вологде пройдет онлайн 15 октября

14.10.2020 [Общество]

«Лаборатория городской среды» 15 октября представит жителям Вологды концепцию благоустройства Осановской рощи в Вологде. В рамках онлайн-встречи пройдет обсуждение конкретных предложений для входной площади парка — первого этапа реализации благоустройства.

— На встрече участники смогут задать вопросы команде архитекторов и предложить идеи к доработке проекта благоустройства. Присоединяйтесь, если вы хотите сами выбирать, как должна развиваться Осановская роща! — сообщат группа «Лаборатории» в соцсети.

Встреча пройдет на платформе ZOOM, начало в 18.30. Для того, чтобы подключиться к обсуждению, перед началом встречи нужно перейти по специальной ссылке.



На фото: визуализация концепции входной зоны в парк со стороны ул. Молодежная

Как ранее сообщал NewsVo, благоустройство Осановской рощи в Вологде планируют начать в 2021 году в рамках федерального проекта "Городская среда". 

Тэги: Осановская роща

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