Вологжанина, который при задержании угрожал полицейским осколками стекла, осудили условно

14.10.2020 [Происшествия]

Вологжанина, который во время задержания угрожал полицейским осколками стекла, приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 17 марта 2020 года на улице Зосимовской. Полицейские заметили подсудимого на крыше пристройки к одному из домов и потребовали слезть. В ответ на это мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, стал бросаться битым стеклом и кричать, что не сдастся им и не слезет. 

Один из жильцов дома рассказал правоохранителям, что распивал спиртное вместе с обвиняемым, после чего тот разбил окно, вышел на крышу и отказывался возвращаться.

«В ходе беседы с мужчиной стражи правопорядка просили его войти в комнату, но тот долго отказывался это сделать. Затем влез через окно обратно в квартиру, удерживая в руках осколки разбитого стекла, и пошел на сотрудников полиции, вынудив обнажить табельное огнестрельное оружие. Полицейский предупредил мужчину о возможности его применения, но и это не останавливало вологжанина. Агрессивный мужчина бросить стекла отказывался, продолжал кричать на сотрудников полиции, начал замахиваться осколком стекла в сторону правоохранителей, пытаясь нанести удары. Полицейские его задержали, выбив опасный предмет из его руки, и доставили в отдел полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: напал на полицейского

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