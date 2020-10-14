В Вологде компенсируют стоимость школьного проездного за период двухнедельных каникул

14.10.2020 [Общество]

В Вологде родителям компенсируют часть стоимости школьного проездного за октябрь. Акция будет действовать, если в период вынужденных каникул, с 19 по 31 октября, ребенок им ни разу не воспользуется. 

— Осенние каникулы начинаются 19 октября. Они вдвое длиннее, чем обычно, и школьники уходят на отдых раньше. Конечно, это связано, в первую очередь, с необходимостью разобщить детские коллективы и снизить риски заболеваемости и коронавирусной инфекцией, и ОРВИ. Учреждения дополнительного образования также не будут проводить оффлайн-занятия. У ребят просто нет необходимости ежедневно пользоваться общественным транспортом. Поэтому совместно с перевозчиками принято решение компенсировать часть средств за школьный проездной соразмерно двухнедельным каникулам, — цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

Сумма компенсации составит 400 рублей, эти средства будут зачтены при покупке школьного проездного на любой из последующих месяцев. Кроме того, если родители в ближайшее время не планируют покупать абонемент на проезд для ребенка, сумма может быть зачислена на электронный кошелек.

В администрации подчеркивают, важное условие для получения компенсации — отсутствие поездок в период каникул. Карты блокироваться не будут, и, если у ребенка есть потребность воспользоваться общественным транспортом, он сможет использовать проездной. Но при этом на компенсацию семья рассчитывать уже не сможет.  Наличие поездок перевозчики смогут отследить с помощью системы «Электронная Вологда».

Для того, чтобы получить компенсацию, родителям школьника нужно обратиться с заявлением и картой, на которую был куплен школьный проездной на октябрь, в информационно-справочный центр «Электронная Вологда» по адресу ул. Пушкинская, 15. Центр работает в будни с 9.00 до 18.00. Сделать это нужно при покупке проездного на следующий месяц.

По данным городской администрации, на октябрь в Вологде были куплены около 1800 проездных для школьников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в связи с ростом количества классов, которые выходят на карантин из-за обнаружения случаев COVID-19 в школах, в Вологодской области было принято решение о выводе детей на осенние каникулы досрочно, с 19 октября. Каникулы будут длиться две недели, учреждения дополнительного образования в эти дни работать тоже не будут. По словам губернатора Олега Кувшинникова, это позволит разобщить коллективы и снизить скорость распространения болезни. 

Тэги: общественный транспорт, проездные

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