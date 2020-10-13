В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере

В Вологде бойцы Росгвардии задержали пациента противотуберкулезного диспансера, поломавшего имущество медучреждения. Инцидент произошел утром 12 октября.

Вызов с тревожной кнопки, установленной в медучреждении на Пошехонском шоссе, поступил в 9.40. Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что один из пациентов устроил погром в больнице.

— Врач после обхода назначил лечение мужчине, однако молодой человек не согласился с выбранным методом лечения и вступил с ним в спор. Медик пояснил, что выбранный курс является оптимальным, а при отказе прохождения лечения пациент будет выписан из больницы. Мужчина вспылил, устроил скандал, пнул двери кабинета, а затем ударил рукой по витринному стеклу ординаторской, из-за чего стеклопакет разбился, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

По предварительным данным, пациент причинил диспансеру ущерб на 16 тысяч рублей. Росгвардейцы побеседовали с нарушителем, 36-летним жителем Никольского района. Мужчина осознал свою вину. Его передали его сотрудникам полиции для принятия процессуального решения.