Сокольчанин домогался 10-летней дочери своей жены

13.10.2020 [Происшествия]

31-летнего жителя Сокола осудили за домогательства дочери своей жены. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

- Следствием и судом установлено, что подсудимый в декабре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в г. Соколе, домогался 10-летней дочери своей супруги, демонстрируя ребенку половые органы, пользуясь временным отсутствием его матери. Мужчина, угрожая, потребовал от девочки молчать о произошедшем, но своими страхами ребенок поделился с бабушкой, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

В тот же день мужчина был задержан, позднее его заключили под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Ранее newsVO сообщал о приговоре 51-летнему жителю Череповца, тоже признанному виновным в домогательствах малолетней дочери. Решением суда ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Тэги: домогательства

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