Череповчанина приговорили к 12 годам колонии за домогательства маленькой дочери

51-летнего жителя Череповца осудили за сексуальные домогательства маленькой дочери. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

— Следствием и судом установлено, что обвиняемый, в одиночку воспитывающий ребенка, в течение трех лет, начиная с 5-летнего возраста своей дочери, многократно совершал в отношении нее действия сексуального характера без применения насилия, непристойно ее касаясь, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Проведенная экспертиза показала наличие у обвиняемого психического расстройства — педофилии. Однако, как отмечают, психиатры, невменяемости оно не несет. Пострадавшей девочке оказана психологическая поддержка, решается вопрос об устройстве ее в другую семью. Совершенное ее отцом преступление является основанием для лишения мужчины родительских прав.

Приговором суда череповчанину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.