Пьяный пассажир автобуса «Череповец-Вологда» устроил скандал и отказался покинуть салон

13.10.2020 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего скандал в междугороднем автобусе.

Задержанный – 44-летний житель Нюксенского района – купил билет и отправился из Череповца в Вологду. В пути он заснул, я а когда узнал, что прибыл в областную столицу, заявил, что не собирался никуда уезжать, отказался выйти из транспорта и требовал отвезти его обратно.

Выяснилось также, что мужчина уже несколько месяцев находится в розыске за неуплату штрафа. Его передали полицейским для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: дебоширы, общественный транспорт

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