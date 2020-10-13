Пьяный пассажир автобуса «Череповец-Вологда» устроил скандал и отказался покинуть салон

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего скандал в междугороднем автобусе.

Задержанный – 44-летний житель Нюксенского района – купил билет и отправился из Череповца в Вологду. В пути он заснул, я а когда узнал, что прибыл в областную столицу, заявил, что не собирался никуда уезжать, отказался выйти из транспорта и требовал отвезти его обратно.

Выяснилось также, что мужчина уже несколько месяцев находится в розыске за неуплату штрафа. Его передали полицейским для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.