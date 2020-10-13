В моногоспитале Череповца скончался глава городской торгово-промышленной палаты Владимир Штейнгарт

13.10.2020 [Общество]

Президент торгово-промышленной палаты Череповца Владимир Штейнгарт скончался в городском коронавирусном моногоспитале. 77-летний бизнесмен больше недели был подключен к аппарату ИВЛ, сообщает официальный сайт мэрии города. 

- Это человек, который многое сделал для Череповца. С 2004 года он возглавлял торгово-промышленную палату. Всегда отстаивал интересы предпринимателей, не просто говорил о проблемах, но и предлагал пути их решения. Многое Владимир Борисович сделал и для развития спорта в городе. Его детище - дворец бокса «Олимп», школа бокса, которая воспитывает молодых спортсменов, - написала на своей странице экс-мэр Череповца, член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева. 

Ранее NewsVo сообщал, что за сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 69 пациентам, выздоровели 54 человека. По количеству выявленных случаев на первом месте Вологда - 32 случая. Еще 22 заболевших в Череповце, пять в Харовском районе, три в Вологодском, по одному в Великоустюгском, Тотемском, Сямженском, Нюксенском, Бабушкинском, Кирилловском, Никольском районах.  

Тэги: бизнесмены, коронавирус

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