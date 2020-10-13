32 новых случая коронавируса выявлены за сутки в Вологде

13.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 69 пациентам, выздоровели 54 человека.

По количеству выявленных случаев на первом месте Вологда - 32 случая. Еще 22 заболевших в Череповце, пять в Харовском районе, три в Вологодском, по одному в Великоустюгском, Тотемском, Сямженском, Нюксенском, Бабушкинском, Кирилловском, Никольском районах.  

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5 401 пациентам. Большая часть из них — 4135 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 54 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1218 человек.

Как ранее сообщал NewsVo, в связи с ростом заболевших коронавирусом, количество коек в моногоспиталях Вологды и Череповца увеличили до 800. В областной столице для этого "карантинное" отделение коронавирусного госпиталя перевели в другое здание, освободив тем самым места для пациентов с подтвержденным COVID-19. 

Тэги: коронавирус

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