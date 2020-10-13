Череповец занял третье место в России по количеству загрязняющих выбросов в атмосферу

Череповец на третьем месте в стране по количеству загрязняющих выбросов в атмосферу стационарными источниками. Об этом говорится в государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году, подготовленном Министерством природных ресурсов и экологии.

Наибольшее количество загрязняющих выбросов в атмосферу стационарными источниками зафиксировано в Норильске - более 1,8 млн. тонн. На втором месте Новокузнецкий городской округ - 326 тысяч тонн. В Череповце, по данным ведомства, в 2019 году в 2019 году стационарными источниками в атмосферу было выброшено более 296 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Ранее NewsVo сообщал, что водоемы Вологодской области признанными самыми загрязненными на Северо-Западе. Об этом говорится в составленном сотрудниками Росгидромета обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в России в 2019 году.