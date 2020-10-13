Череповец занял третье место в России по количеству загрязняющих выбросов в атмосферу

13.10.2020 [Общество]

Череповец на третьем месте в стране по количеству загрязняющих выбросов в атмосферу стационарными источниками. Об этом говорится в государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году, подготовленном Министерством природных ресурсов и экологии.

Наибольшее количество загрязняющих выбросов в атмосферу стационарными источниками зафиксировано в Норильске - более 1,8 млн. тонн. На втором месте Новокузнецкий городской округ - 326 тысяч тонн. В Череповце, по данным ведомства, в 2019 году в 2019 году стационарными источниками в атмосферу было выброшено более 296 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Ранее NewsVo сообщал, что водоемы Вологодской области признанными самыми загрязненными на Северо-Западе. Об этом говорится в составленном сотрудниками Росгидромета обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в России в 2019 году. 

 

Тэги: загрязнение, Экология

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Пьяный житель Волгограда устроил погром в сауне в Череповце
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

219
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповец занял третье место в России по количеству загрязняющих выбросов в атмосферу
Пенсионерке из Харовска вынесли приговор за убийство кота
Жителя Череповца приговорили к двум годам колонии за кражу алкоголя из нескольких магазинов города
Замначальника отдела судебных приставов в Череповце подозревают в халатности
32 новых случая коронавируса выявлены за сутки в Вологде
Сотрудница банка похитила более 800 тысяч рублей со счетов клиентов из Вологды и Великого Устюга
Одиннадцать аварийных расселенных домов в Вологде до сих пор не снесены
 
09.10.2020 [Общество]

Дизайнер Татьяна Соколова: «Хочется донести вспышку цвета»

1378
0
12.10.2020 [БлогоVO]

65-70% людей, прошедших школу приемных родителей, НЕ берут приемных детей

419
0
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

219
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика