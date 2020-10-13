Пенсионерке из Харовска вынесли приговор за убийство кота

Ранее судимую 61-летнюю жительницу Харовска приговорили к четырем месяцам ограничения свободы за убийство кота. Разозлившись на животное за фекалии на полу и съеденную колбасу, женщина ударила его ножом.

Как сообщает пресс-служба судов, инцидент произошел в одной из квартир райцентра 11 августа. Пенсионерка нанесла своему беспородному коту Васе удар ножом в левый бок и выставила в подъезд. На следующий день раненое животное нашли соседи, Васю увезли на ветстанцию, где была проведена операция, однако от полученного ранения 18 августа он скончался. По факту гибели кота возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

Женщина свою вину в совершении преступления признала. Рассказала, что в тот день вернулась домой пьяная, в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. Зайдя на кухню, она увидела, что кот сидит на столе и ест колбасу на тарелке.

«У кота был наложен корм, но он мало того, что нагадил, еще и ел со стола мои продукты, - пояснила суду пенсионерка. - В тот момент я находилась в агрессивном состоянии из-за этого всего, скинула кота со стола. Он не ударился, приземлился на лапы и побежал в сторону прихожей к дверям из квартиры. В тот момент я решила, что этот кот мне не нужен, что пользы от него никакой, что мышей он дома не ловит, только одна грязь. Я взяла из ящика стола кухонный нож и пошла догонять кота. Он стоял у дверей, я склонилась к нему и нанесла удар ножом в бок. Кот от удара взревел, я открыла двери и выставила его. Я посчитала на тот момент, что кот мой, что это мое домашнее животное, что я могу от него избавиться таким способом, он не показался мне излишне жестоким».

Известно, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику. Судимость погашена.

Мировой судья назначил харовчанке наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Ей нельзя выезжать за пределы Харовска и менять место жительства без согласия надзорного органа. Кроме того, пенсионерке запрещено покидать дом с 23.00 до 06.00 следующего дня. Раз в месяц она должна будет являться в контролирующий орган для регистрации.

Ранее NewsVo сообщал, что в Тарногском районе перед судом предстанет 36-летний житель деревни Демидовская, который убил свою собаку обухом топора.