В Череповце коронавирус выявили у новорожденного

12.10.2020 [Общество]

В Череповце коронавирус был выявлен у новорожденного. Об этом официальному сайту мэрии рассказала начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко.

«Роженице, носительница коронавируса, сделали кесарево сечение. На третий день после этого, как и положено по медицинским рекомендациям, у младенца был взят анализ, он оказался положительным. В Череповце это первый подобный случай, опыта нет, поэтому ребенка вместе с мамой переправили в моногоспиталь под наблюдение врачей. Ребенок лежит в палате с мамой, кушает, самочувствие удовлетворительное. Скоро их выпишут домой».

В череповецком моногоспитале сейчас 295 человек, среди них трое детей. Семь пациентов на ИВЛ, 26 — на кислородотерапии.

Ранее NewsVo сообщал, что у председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова подтвердился коронавирус. Об этом 12 октября на оперативном совещании в правительстве рассказал Олег Кувшинников. 

 

Тэги: коронавирус

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