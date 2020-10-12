В Череповце коронавирус выявили у новорожденного

В Череповце коронавирус был выявлен у новорожденного. Об этом официальному сайту мэрии рассказала начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко.

«Роженице, носительница коронавируса, сделали кесарево сечение. На третий день после этого, как и положено по медицинским рекомендациям, у младенца был взят анализ, он оказался положительным. В Череповце это первый подобный случай, опыта нет, поэтому ребенка вместе с мамой переправили в моногоспиталь под наблюдение врачей. Ребенок лежит в палате с мамой, кушает, самочувствие удовлетворительное. Скоро их выпишут домой».

В череповецком моногоспитале сейчас 295 человек, среди них трое детей. Семь пациентов на ИВЛ, 26 — на кислородотерапии.

Ранее NewsVo сообщал, что у председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова подтвердился коронавирус. Об этом 12 октября на оперативном совещании в правительстве рассказал Олег Кувшинников.