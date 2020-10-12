Председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов заболел коронавирусом

У председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова подтвердился коронавирус. Об этом 12 октября на оперативном совещании в правительстве рассказал Олег Кувшинников.

«Хочу сказать, что на прошлой неделе, к сожалению, коронавирусной инфекцией заболели наши друзья, коллеги — Луценко Андрей Николаевич. На этой неделе подтвердился коронавирус у Кольцова Антона Викторовича, председателя правительства Вологодской области. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, они находятся на карантине и продолжат работу в удаленном режиме», — сказал Кувшинников.

По словам губернатора, Антон Кольцов проведет сегодня заседание правительства Вологодской области дистанционно.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусом также заболел председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. По словам спикера регионального парламента, болезнь протекает бессимптомно.