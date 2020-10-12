Модель из Вологды примет участие в конкурсе «Краса России»

23-летняя Таисия Шапкова примет участие в конкурсе «Краса России». Это один из старейших конкурсов красоты в России, проводится уже 25 лет.

- Таисия - представительница вепсской национальности, - рассказывают о ней организаторы мероприятия. - Занимается популяризацией вепсской культуры и видит своей целью распространение знаний об этом направлении среди широкой публики.

Сейчас красавицы со всей страны собрались в Сочи, где в течение трёх недель будут готовиться к завершающему этапу. С конкурсантками будут заниматься фитнес-тренеры, хореографы и постановщики финального шоу. Во время подготовки к финалу среди участниц проведут конкурс талантов и конкурс национальных костюмов. Помимо этого, девушки примут участие в благотворительном вечере, на который каждая из участниц привезёт свой сувенир и будет представлять свой регион.

- Весной я участвовала в кастинге на конкурс «Мисс России», но, к сожалению, конкурс не состоялся, - рассказала Таисия NewsVo. - Потом я узнала о таком проекте как «Краса России». В чем главное отличие этих мероприятий: «Мисс России» - это более модельный конкурс, а «Краса России» - более национальный. В этом конкурсе мне очень понравилась концепция: он поддерживает социальные и экологические проекты, его участницы и победительницы принимают участие во многих мероприятиях. Я подала заявку и через некоторое время мне ответили. Заявок было очень много, их тысячи! Чаще всего здесь принимают тех, кто представляет какой-либо регион. В Вологде, к сожалению, не было регионального этапа. В 2016 году я участвовала в конкурсе «Краса Русского Севера», но с тех пор этот конкурс больше не проводился. Поэтому сейчас я подавала заявку напрямую, без прохождения регионального этапа.

Таисия вошла в число финалисток. Сам финал состоится 28 октября.

- В финале будет несколько выходов, в том числе интеллектуальный конкурс, - рассказала Таисия NewsVo. - С завтрашнего дня начинается подготовка, во время которой пройдёт конкурс талантов, конкурс национальных костюмов и ещё будет благотворительный вечер, на который каждая из участниц привезёт свой сувенир и будет представлять свой регион.

Ранее Таисия рассказывала NewsVo, как стать моделью в Вологде.

