В Череповце осудили мужчину, который нанёс смертельную травму тестю, заступившись за жену

В Череповце суд огласил приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельной травмы тестю.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире 64-летнего потерпевшего на улице Тимохина в один из дней в период с 31 марта по 2 апреля 2020 года. Подсудимый с супругой зашли навестить её отца, и между ними произошла ссора. Обвиняемый нанёс тестю не менее четырёх ударов кулаком по голове и лицу, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму. Через некоторое время пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

- Подсудимый вину признал полностью. Показал, что 31 марта с женой пришли к ее отцу узнать, нужно ли ему что-нибудь из продуктов. Тот был пьян, начал материться на жену, толкнул в плечо и замахнулся на нее. Он перехватил его руку, встал между ними и где-то 4 раза ударил тестя кулаком в лицо, тот упал на пол в комнате возле кровати. Он спросил: «У тебя все нормально?» Тесть ответил: «Валите». Они с супругой ушли из квартиры. Он сильно сожалеет о случившемся и о том, что не вызвал скорую перед уходом», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.