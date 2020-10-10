Двух череповчан осудили за кражу техники и продуктов из квартиры нового знакомого

10.10.2020 [Общество]

В Череповце суд огласил приговор 24-летнему и 37-летнему местным жителям, признанным виновными в квартирной краже.

Как NewsVO сообщал ранее, потерпевший в июле 2020 года накануне происшествия познакомился с компанией молодых людей, которых пригласил к себе. После распития спиртного все они решили продолжить отдых в другом месте. Вернувшись домой на следующее утро, мужчина понял, что ключи от его квартиры пропали. Взяв дубликат ключей у брата, и попав домой, он понял, что из его квартиры пропали два ноутбука, два мобильных телефона, одежда, паспорт и продукты из холодильника. 

Его новые знакомые были задержаны по подозрению в краже. В сумке одного из них полицейские нашли паспорт потерпевшего, ключи от его квартиры, один ноутбук и один телефон.

«Подсудимые вину признали. Как следует из их показаний, вечером 8 июля 2020 года они с друзьями распивали пиво в подъезде дома по Октябрьскому проспекту. Там они познакомились с потерпевшим и по его приглашению пришли к нему в гости, где выпивали, после чего вместе с ним поехали к знакомой на ул. Раахе», - сообщат пресс-служба судов Вологодской области. 

Там они попросили знакомую достать ключи из кармана мужчины. Девушка не подозревала о преступных намерениях обвиняемых и отдала ключи одному из них. После они совершили кражу. Ущерб составил 51 000 рублей.

С учётом рецидива преступлений, 24-летнему подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет колонии строгого режима. Его сообщник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, поскольку суд пришёл к выводу о его возможном исправлении без изоляции от общества.
С них также взыскано 19 200 рублей компенсации имущественного вреда в пользу потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: арест

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