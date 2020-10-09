Департамент лесного комплекса попросил Сямженский лесхоз учесть интересы жителей деревни Монастырской

Департамент лесного комплекса Вологодской области направил письмо в Сямженский лесхоз — филиал САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз». В нем ведомство попросило учесть интересы жителей деревни Монастырской, которые выступают против вырубки леса с южной стороны их населенного пункта.

— САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» имеет сертификат по системе FSC и обязано учитывать мнение местных жителей. В связи с чем, в адрес арендатора направлено письмо с просьбой учесть интересы населения и рассмотреть возможность замены лесосек в указанном квартале другими участками, — говорится в ответе департамента, который был оставлен под новостью о вырубке в группе NewsVo в соцсети.

В департаменте также отмечают, что проводимая рубка не противоречит закону: участок не имеет защитного статуса, лес относится к категории «спелых». Сямженский лесхоз заявил, что проведет на данной территории лесовосстановительные процедуры.

О том, что Ломь — место, где жители близлежащих деревень (Монастырская, Лукинская, Бурниха, Колтыриха) издавна собирают грибы и ягоды — решили вырубать, NewsVO писал в середине марта. В соцсетях тогда выложили фото столбиков, установленных в квартале 47 колхоза «Первое мая». Эта территория находится в арендной базе Сямженского лесхоза — филиала САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз». Корреспондент NewsVo связался с директором учреждения, Александром Степановым, который тоже заявил,что рубка абсолютно законна.

— Грибы-ягоды в лесу везде растут, и если подходить с этой позиции, то лес вообще тогда нигде трогать нельзя. Грибы-ягоды появятся и после вырубки леса, через три-пять лет восстановление всё равно произойдет. Вырубка в нашей арендной базе, в соответствие с проектом развития этой арендной базы. Вот и всё,- говорит Степанов. — Получается, мнение жителей вы в своей работе вообще не учитываете? — Мнение жителей мы учитываем всегда. Но когда их требования не выполнимы… Если один человек будет говорить, что ему этот лес якобы чем-то там дорог, это не аргумент, собственно говоря.

По поводу вырубки леса, как рассказывают жители, весной 2020 года должны были провести публичные слушания, однако из-за пандемии их проводить не стали и работы в итоге начали без них. Правда, по словам Степанова, люди и через слушания не смогли бы предотвратить вырубку этого леса.