Вырубка леса против воли жителей у деревни Монастырской в Сямженском районе идет круглосуточно

09.10.2020 [Общество]

Вырубка леса у деревни Монастырской в Сямженском районе, против которой выступают местные жители, идет круглосуточно. Утром 9 октября в редакцию NewsVo прислали видео с места событий.

— Ничего не успеем сделать. Не знаем, куда обратиться, чтобы остановить сразу. Рубят и ночью. Самое черничное место уже вырублено, — сообщила в редакцию NewsVo Ирина Кузнецова.

Такими темпами за три-четыре дня лес, который так нужен местным жителям, будет полностью вырублен. Люди пишут, что дорога на въезде в лес уже представляет из себя сплошное месиво. Кроме того, жители переживают,что из-за вырубки леса обмелеют местные речки Комарица, Березовка и Мокруша, которые впадают в Режу.

О том, что Ломь — место, где жители близлежащих деревень (Монастырская, Лукинская, Бурниха, Колтыриха) издавна собирают грибы и ягоды — решили вырубать, NewsVO писал в середине марта. В соцсетях тогда выложили фото столбиков, установленных в квартале 47 колхоза «Первое мая». Эта территория находится в арендной базе Сямженского лесхоза — филиала САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз». Корреспондент NewsVo связался с директором учреждения, Александром Степановым, который заявил,что рубка абсолютно законна.  

— Грибы-ягоды в лесу везде растут, и если подходить с этой позиции, то лес вообще тогда нигде трогать нельзя. Грибы-ягоды появятся и после вырубки леса, через три-пять лет восстановление всё равно произойдет. Вырубка в нашей арендной базе, в соответствие с проектом развития этой арендной базы. Вот и всё,- говорит Степанов.

— Получается, мнение жителей вы в своей работе вообще не учитываете?

— Мнение жителей мы учитываем всегда. Но когда их требования не выполнимы… Если один человек будет говорить, что ему этот лес якобы чем-то там дорог, это не аргумент, собственно говоря.

По поводу вырубки леса, как рассказывают жители, весной 2020 года должны были провести публичные слушания, однако из-за пандемии их проводить не стали и работы в итоге начали без них. Правда, по словам Степанова, люди и через слушания не смогли бы предотвратить вырубку этого леса.

- Они думают, что если бы собрались на слушания, проголосовали против, и тут не рубим. Но это совершенно не так. Слушания проводятся для информирования населения о том, где в ближайшие годы будет производиться вырубка леса. Это чисто информационная встреча. Она нужна, чтобы люди обладали информацией и не наскакивали, как они сейчас наскакивают, на делянку. Эти патриоты сегодня вбегают в эту делянку, производят какие-то съемки, грубейше нарушают технику безопасности. Там стоит знак, что проезд и проход запрещен, они подвергают свою жизнь опасности!, - говорит Степанов.  

Однако, согласно закону, публичные слушания - одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава Сямженского лесхоза также отметил, что в 1930-е лес в этом месте уже вырубали, так что это уже второй "сбор урожая" деревьев.

- Совсем недавно губернатор Кувшинников сказал, что леса в Вологодской области много, так почему же рубят лес рядом с деревнями? Не считаются с мнением народа, для которого эти лесные участки родные, кровные, испокон веков кормящие не одно поколение сельчан? - пишет Ирина Кузнецова. 

 

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