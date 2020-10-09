11 октября в Череповце пройдет акция в память об Ирине Славиной и Сергее Пахолкове

На площади Химиков в Череповце пройдет акция в память о двух умерших активистах — журналистке Ирине Славиной из Нижнего Новгорода и защитнику сквера на улице Ярославской в Вологде Сергее Пахолкове.

— Информируем Вас о том, что в воскресенье, 11 октября, на площади Химиков в 15:00 состоится акция памяти по погибшим недавно узникам совести — Ирине Славиной, журналисту из Нижнего Новгорода и Сергею Пахолкову, вологодскому экоактивисту, — сообщает группа «Пуловский лес в Череповце».

Площадь Химиков является гайд-парком, а это значит, что на ней разрешено проводить собрания без уведомления властей, подчеркивают организаторы.

Ранее NewsVo сообщал, что вологжанин Сергей Пахолков был задержан 26 августа, когда пытался помешать проезду тяжелой техники к стройке детсада на месте сквера по улице Ярославской. На следующий день, 27 августа, он скончался в отделении полиции.

Редактор интернет-издания «КозаПресс» Ирина Славина (Мурахтаева) 2 октября покончила с собой возле здания регионального главка МВД в Нижнем Новгороде. Последний пост в фейсбуке у Славиной — фраза «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Близкие журналистки связывают ее самоубийство в частности с тем, что за сутки до гибели в ее доме прошел обыск в рамках уголовного дела «о сотрудничестве с нежелательной организацией». Они заявляют, что произошедшее стало своеобразной последней каплей, итогом многих лет давления, судов и штрафов.