40 пациентов моногоспиталя в Череповце находятся в тяжелом состоянии

В моногоспитале Череповца 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ, об этом сообщил мэр Вадим Германов. Всего в госпитале 256 человек с подтвержденным COVID-19.

- В череповецких школах число классов, выведенных на карантин остается стабильным. Их, по-прежнему, 145. В детских садах карантин введен в 43 группах, - пишет Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что 9 октября оперштаб сообщил о четырех умерших пациентах с коронавирусом. Это две жительницы Череповца 60 и 66 лет, жительница Вологды 78 лет и мужчина 58 лет из Чагодощенского района. Все пациенты были госпитализированы в тяжелом состоянии.