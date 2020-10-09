Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 65 пациентам, выздоровели 12 человек, четверо умерли.

- Среди погибших – две жительницы Череповца 60 и 66 лет, жительница Вологды 78 лет и мужчина 58 лет из Чагодощенского района. Все пациенты были госпитализированы в тяжелом состоянии. Получали комплексную терапию в соответствии с методическими рекомендациями по лечению COVID-19. Несмотря на усилия докторов спасти их не удалось, - сообщает оперштаб.

По количеству выявленных случаев опять в лидерах Череповец - 46. Еще семь заболевших в Вологде, пять в Череповецком районе, по три в Грязовецком и Устюженском, один в Белозерском районе.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5136 пациенту. Большая часть из них — 3984 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 54 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1086 человек.