В Череповце судили учительницу, которая на ЕГЭ решала задачи, а не следила за учениками

08.10.2020 [Общество]

В Череповце суд прекратил дело об административном правонарушении в отношении учительницы – организатора экзамена, которая не контролировала ход проведения ЕГЭ по математике.

Как установлено судом, 10 июля 2020 года женщина не следила за ходом экзамена. В частности, с 13:08 до 13:49 она решала задания из работы, сданной одним из участников. Факт нарушения был установлен при просмотре видеозаписи.

«В судебном заседании учительница свою вину в совершении правонарушения признала. Суду показала, что билет решала для себя. Данное правонарушение она совершила впервые, подобного больше не повторится», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал правонарушение малозначительным и освободил педагога от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что в Соколе мировой судья прекратил административное дело, возбужденное в отношении одного из выпускников. Молодой человек пронес на ЕГЭ тетрадь со шпаргалками.

Тэги: ЕГЭ

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
08.10.2020 [Общество]

62 случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

1156
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка Анастасия Страхова завоевала бронзу Первенства России по ушу
В Череповце пять человек пострадали в ДТП
В Череповце судили учительницу, которая на ЕГЭ решала задачи, а не следила за учениками
В Вологодском районе водителя осудили за смертельное ДТП
Школы Вологодской области откорректируют учебные планы в связи продлением осенних каникул
Презентация «Трогательной книги» о Сергее Орлове состоится в Вологде 9 октября
Череповчанка год получала компенсацию за аренду жилья, хотя на самом деле квартиру не снимала
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3518
0
08.10.2020 [БлогоVO]

Во время рабочей поездки в Кадуйский район инкогнито заехал в школу

145
0
08.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский учитель-пенсионер ткёт половики, чтобы купить себе инвалидное кресло

339
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика