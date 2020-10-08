В Череповце судили учительницу, которая на ЕГЭ решала задачи, а не следила за учениками

В Череповце суд прекратил дело об административном правонарушении в отношении учительницы – организатора экзамена, которая не контролировала ход проведения ЕГЭ по математике.

Как установлено судом, 10 июля 2020 года женщина не следила за ходом экзамена. В частности, с 13:08 до 13:49 она решала задания из работы, сданной одним из участников. Факт нарушения был установлен при просмотре видеозаписи.

«В судебном заседании учительница свою вину в совершении правонарушения признала. Суду показала, что билет решала для себя. Данное правонарушение она совершила впервые, подобного больше не повторится», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал правонарушение малозначительным и освободил педагога от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что в Соколе мировой судья прекратил административное дело, возбужденное в отношении одного из выпускников. Молодой человек пронес на ЕГЭ тетрадь со шпаргалками.