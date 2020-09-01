В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ

01.09.2020 [Общество]

В Соколе мировой судья прекратил административное дело, возбужденное в отношении одного из выпускников. Молодой человек пронес на ЕГЭ тетрадь со шпаргалками.

Инцидент произошел 10 июля во время проведения экзамена по профильной математике. После того, как у юноши обнаружили тетрадь, он был удален с экзамена.

В отношении школьника составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации).

— Факт совершения правонарушения подтверждается видеозаписью, актом об удалении участника экзамена, протоколом об административном правонарушении. В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

С учетом характера правонарушения, совершенного жителем Сокола впервые, суд признал правонарушение малозначительным, вынес молодому человеку устное замечание и прекратил производство по делу. 

Тэги: ЕГЭ

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды
В Вологде загорелось здание ликеро-водочного завода
21 новый случай коронавируса выявили в Вологде за сутки
В полиции умер задержанный защитник сквера на улице Ярославской в Вологде
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
17 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП на трассе в Сокольском районе
По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело
31.08.2020 [БлогоVO]

Председатель Графинов приехал решить проблему с борщевиком

751
0
24.08.2020 [БлогоVO]

В Сямже местный глава торжественно открыл... скамейку

1512
0
31.08.2020 [БлогоVO]

Pro заборы. Бездействие – тоже коррупция

782
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Цикл бесплатных публичных лекций о реликтовых находках в Вологодской области запускает музей-заповедник
В Череповце увеличили количество автобусов на городских маршрутах
Сотрудницу бюджетного учреждения культуры в Грязовце подозревают в присвоении 247 тысяч рублей
Грант в 340 тысяч рублей на постановку спектакля о Великой Отечественной войне получила сотрудница ВИПЭ ФСИН
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
В Вологде шестерых мужчин осудили за похищения людей, вымогательства и изнасилования
 
27.08.2020 [Общество]

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

6651
0
01.09.2020 [БлогоVO]

Выходит, если речь о деньгах, то можно уродовать внешний вид, если не заплатили, то это вандализм

159
0
01.09.2020 [Обзор Прессы]

Великолепная четвёрка

89
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика