В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ

В Соколе мировой судья прекратил административное дело, возбужденное в отношении одного из выпускников. Молодой человек пронес на ЕГЭ тетрадь со шпаргалками.

Инцидент произошел 10 июля во время проведения экзамена по профильной математике. После того, как у юноши обнаружили тетрадь, он был удален с экзамена.

В отношении школьника составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации).

— Факт совершения правонарушения подтверждается видеозаписью, актом об удалении участника экзамена, протоколом об административном правонарушении. В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учетом характера правонарушения, совершенного жителем Сокола впервые, суд признал правонарушение малозначительным, вынес молодому человеку устное замечание и прекратил производство по делу.