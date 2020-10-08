Школы Вологодской области откорректируют учебные планы в связи продлением осенних каникул

08.10.2020 [Общество]

Осенние школьные каникулы в Вологодской области начнутся раньше обычного, 19 октября, и продлятся две недели. Из-за этого школам придется вносить изменения в учебные документы. 

«Сейчас с целью соблюдения требований законодательства образовательным организациям необходимо внести изменения в образовательные программы в части корректировки годовых учебных графиков и планов, рабочих программ, — пояснила заместитель губернатора Лариса Каманина. — В муниципальных образованиях, а также в областном департаменте образования открыты телефонные „горячие линии“ для консультирования. В Вологодском институте развития образования состоится серия вебинаров по методической поддержке педагогов. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей рекомендуем частным организациям дополнительного образования также уйти на осенние каникулы».

Консультацию по организации образовательного процесса можно получить в департаменте образования по телефонам: 8 (8172) 23-01-03 (2006), 23-01-02 (2026).

Ранее NewsVo сообщал, что из-за роста количества заболевших режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 30 ноября. Планируется также увеличить количество коек в моногоспиталях Вологды и Череповца. 

Тэги: школы, каникулы, коронавирус

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