Админу группы «Подслушано Тотьма» грозит штраф за рекламу табака

УФАС по Вологодской области признало жителя Тотьмы нарушившим ч.8 ст. 7 Федерального закона «О рекламе».

- Реклама табака следующего содержания: «Вы только посмотрите, сколько табака…» была размещена в видео на странице от 18 июня 2020 в 18:38 в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Тотьма» и была зафиксировано Отделом МВД России по Тотемскому району. В силу ч.8 ст. 7 Закона «О рекламе» не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, - сообщает пресс-служба управления.