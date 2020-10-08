Админу группы «Подслушано Тотьма» грозит штраф за рекламу табака

08.10.2020 [Общество]

УФАС по Вологодской области признало жителя Тотьмы нарушившим ч.8 ст. 7 Федерального закона «О рекламе».

- Реклама табака следующего содержания: «Вы только посмотрите, сколько табака…»  была размещена в видео на странице от 18 июня 2020 в 18:38 в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Тотьма» и была зафиксировано Отделом МВД России по Тотемскому району. В силу ч.8 ст. 7 Закона «О рекламе» не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, - сообщает пресс-служба управления.

Полиция провела проверку по факту размещения незаконной рекламы. Выяснилось,что владельцем группы является житель Тотьмы. В отношении мужчины возбудили административное дело, теперь ему грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

Тэги: соцсети, реклама, УФАС

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