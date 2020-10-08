«Оставить решили голую пустыню»: в Сямженском районе против воли жителей вырубают лес у деревни Монастырской

В Сямженском районе лесхоз приступает к вырубке леса с южной стороны деревни Монастырской. Местные жители категорически против: еще весной, когда участок леса, который они называют Ломь, размечали для «разработки», люди собирали подписи, чтобы сохранить деревья. Однако чиновники говорят, что «на месте вырубленного леса скоро зашумит новый», а грибы-ягоды можно собирать и в других местах.

О том, что Ломь — место, где жители близлежащих деревень (Монастырская, Лукинская, Бурниха, Колтыриха) издавна собирают грибы и ягоды — решили вырубать, NewsVO писал в середине марта. В соцсетях тогда выложили фото столбиков, установленных в квартале 47 колхоза «Первое мая». Эта территория находится в арендной базе Сямженского лесхоза — филиала САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз».

— Лесосека в выделах 1, 2, 3 делянки 8 подготовлена к разработке осенью 2020 года в соответствии с проектом развития арендной базы. Участок отведенного леса относится к эксплутационным лесам, поэтому запретов к его разработке на данный момент нет, — ответили жителям в Сямженском лесхозе.

В ответе также говорится, что выделы 1,2,3 относятся к «спелым» и не имеют защитного статуса, а это значит, что в них должна быть произведена рубка леса. В группе "Режа" сообщают, что в октябре к Монастырской уже пригнали лесозаготовительную технику. И это при том, что острой необходимости в вырубке явно нет - на электротрассе Монастырская – Коробицыно лежат штабеля уже загубленного леса, который не используется.

— Они взялись косить у деревень, потому что уже выкошен лес дальше. Вырублено все. Оставить решили голую пустыню, а народ в деревнях заморить голодом, потому что на скудные пенсии и в условиях полной безработицы население в деревне питается за счет леса (грибы, ягоды) и приусадебного участка. Совсем недавно губернатор Кувшинников сказал, что леса в Вологодской области много, так почему же рубят лес рядом с деревнями? Не считаются с мнением народа, для которого эти лесные участки родные, кровные, испокон веков кормящие не одно поколение сельчан? — говорит Ирина Кузнецова. — Если бы наши деды и прадеды так же относились к лесу, что бы досталось нам и сегодняшним предпринимателям-лесозаготовителям… — пишет Любовь Толстикова. — О людях в деревнях не только забыли, так, если бы могли, и воздух перекрыли. Отнимают последнее. Уж и так недра принадлежат кучке олигархов, так еще надо свой народ унизить да обобрать. Раз в десять лет разрешено выписать на хозпостройки древесину, и этого не получить. Власть сама по себе, народ — сам по себе! — пишет Лариса Кулешова.

Однако в лесхозе не разделяют опасения жителей и говорят, что "на месте старого леса через 3-5 лет появится новый, молодой, более продуктивный по грибам и ягодам".

— Поэтому считаю, что все ваши опасения напрасны, и на месте вырубленного леса зашумит новый, — заключил директор Сямженского лесхоза — филиала САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз» Александр Степанов.

Пока лес в 47 квартале вырубают, жителям посоветовали ходить за грибами и ягодами в сосновые боры, которые имеют статус «приспевающих», и «поэтому не будут вовлекаться в рубку в ближайшие годы». Однако люди рассказывают, что и эти боры тоже вырубаются.