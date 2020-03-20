В Сямженском районе жители обеспокоены планами по вырубке леса у деревни Монастырской

В Сямженском районе местные жители выступили против вырубки леса с южной стороны деревни Монастырской. Люди рассказывают, что участок, где они собирают ягоды и грибы, уже обнесли столбиками.

— Участок леса, который мы называем Ломь, находящийся сразу за деревней Монастырской (за подстанцией), обнесен столбиками, на которых обозначены номер квартала и номер выдела, а так же указан тип рубки спр (сплошная рубка) и дата — 2020 год. Ломь — это место, где жители близлежащих деревень (Монастырская, Лукинская, Бурниха, Колтыриха) издавна собирают грибы и ягоды. Неужели вырубят эту лесную территорию? — такой пост появился в группе Режа в соцсети 19 марта.

— Для нас это не просто лесной массив. Это кровное, родное. Какую экологическую катастрофу создаст подобное. Они же сплошную рубку придумали. Санитарную уже сделали. Лес только у деревень и остался, больше сунуться некуда, — пишет в комментариях Ирина Кузнецова

— Кому в голову пришла такая бредовая идея? Оставьте в покое русский лес! Источник ягод и грибов. Память о детстве — чернику там собирали. Крупная росла! Ну не торгуют так Родиной порядочные люди! Монастырскую всегда окружали леса, — отметила Елена Абрамова.

— Уважаемые руководители Ногинского поселения, вы наверно уже и забыли, что в Реже мы ещё живы! Лес —это жизнь наша, это ягоды, грибы.это радость наша! А вы, наверно, и не знаете, что если вырубят этот участок леса в Ломи, то обмелеют наши реки Режа и Вага.А мы бы хотели, чтобы наши дети и внуки возвращались к своим истокам! Просим вас, примите меры! — пишет Лина Ратушина.

Жители обратились за помощью в администрацию сельского поселения, но там сказали, что о ситуации ничего не знают и посоветовали сходить в местный лесхоз.

Корреспонденту NewsVo в Сямженском лесхозе пояснили, что официальный комментарий по данному поводу может дать только директор, которого в данный момент нет на месте, а также заверили, что попытаются разобраться в ситуации, встретятся с местными жителями и обсудят этот вопрос.

На сайте госзакупок NewsVo удалось найти, что подрядчиков на вырубку леса на соседней, 45 делянке, ищет специализированное автономное учреждение лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение», которое выступает арендатором территории.