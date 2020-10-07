Организаторы «Тотального диктанта» в Вологде объявили о регистрации площадок для проведения акции

В Вологде открыта регистрация площадок, где 17 октября пройдет акция грамотности «Тотальный диктант». Образовательным учреждениям предлагают выступить в качестве мест проведения акции для своих обучающихся и сотрудников.

— В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году нет возможности организовать на базе школ, колледжей и вузов площадки для всех желающих! Но не стоит грустить, любители русского языка! Уже совсем скоро появится информация о том, где можно будет написать ТД-2020! — сообщается в группе акции.

Для регистрации площадки необходимо отправить заполненную заявку (образец в группе) на ychebcentr@yandex.ru.

Как ранее сообщал NewsVo, в этом году в "Тотальном диктанте" жители смогут поучаствовать несколькими способами. Первый и самый известный — открытые площадки, где участники пишут под диктовку текст на выданных бланках. Второй сценарий — любой желающий написать диктант выходит на сайт totaldict.ru и печатает текст в специальном окне, после чего отправляет свою работу на проверку. Через несколько дней комиссия экспертов объявит результаты. Сертификат с оценкой и количеством ошибок можно будет скачать в личном кабинете. Третий сценарий — участник, заранее взяв из пункта выдачи ручку и бланк, пишет диктант дома (будет осуществляться онлайн-трансляция), а потом приносит работу на проверку вологодской экспертной комиссии. Оценка ставиться не будет, но специалисты укажут количество ошибок. Поскольку диктант проводится для разных часовых поясов, то в нашем регионе будет проверяться текст, прочитанный в онлайн-трансляции в 14:00 по московскому времени.

Кроме того участник может написать диктант во время онлайн-трансляции и проверить его сам (разбор ошибок ожидается на интернет-ресурсах Тотального диктанта проведет из членов Филологического совета акции). Оценка в этом случае тоже не ставится.