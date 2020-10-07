Организаторы «Тотального диктанта» в Вологде объявили о регистрации площадок для проведения акции

07.10.2020 [Общество]

В Вологде открыта регистрация площадок, где 17 октября пройдет акция грамотности «Тотальный диктант». Образовательным учреждениям предлагают выступить в качестве мест проведения акции для своих обучающихся и сотрудников.

— В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году нет возможности организовать на базе школ, колледжей и вузов площадки для всех желающих! Но не стоит грустить, любители русского языка! Уже совсем скоро появится информация о том, где можно будет написать ТД-2020! — сообщается в группе акции.

Для регистрации площадки необходимо отправить заполненную заявку (образец в группе) на ychebcentr@yandex.ru.

Как ранее сообщал NewsVo, в этом году в "Тотальном диктанте" жители смогут поучаствовать несколькими способами.  Первый и самый известный  — открытые площадки, где участники пишут под диктовку текст на выданных бланках. Второй сценарий — любой желающий написать диктант выходит на сайт totaldict.ru и печатает текст в специальном окне, после чего отправляет свою работу на проверку. Через несколько дней комиссия экспертов объявит результаты. Сертификат с оценкой и количеством ошибок можно будет скачать в личном кабинете. Третий сценарий — участник, заранее взяв из пункта выдачи ручку и бланк, пишет диктант дома (будет осуществляться онлайн-трансляция), а потом приносит работу на проверку вологодской экспертной комиссии. Оценка ставиться не будет, но специалисты укажут количество ошибок. Поскольку диктант проводится для разных часовых поясов, то в нашем регионе будет проверяться текст, прочитанный в онлайн-трансляции в 14:00 по московскому времени.

Кроме того участник может написать диктант во время онлайн-трансляции и проверить его сам (разбор ошибок ожидается на интернет-ресурсах Тотального диктанта проведет из членов Филологического совета акции). Оценка в этом случае тоже не ставится. 

Тэги: Тотальный диктант

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
05.10.2020 [Общество]

Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно

6582
0
07.10.2020 [Общество]

В Вологодском районе ветеранов обеспечат бесплатными многоразовыми масками

387
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тарногском районе будут судить мужчину, который убил собаку топором
На улице Калинина в Соколе обустроят 10 новых остановочных комплексов
Организаторы «Тотального диктанта» в Вологде объявили о регистрации площадок для проведения акции
В Бабаево вынесли приговор мужчине, который ножом ударил незнакомца у ресторана
Мэр Вологды попросил депутатов помочь развести продуктовые наборы ветеранам
Череповчанин Александр Рахманов завоевал серебро чемпионата Сербии по шахматам
В Вологде пенсионера МВД осудили за нападение на полицейского
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3427
0
07.10.2020 [БлогоVO]

И это всё течёт в речку

247
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

2431
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика