В Вологде с 25 сентября начнут выдавать бланки и ручки для участия в «Тотальном диктанте»

24.09.2020 [Общество]

В этом году поучаствовать в акции «Тотальный диктант» в Вологде можно будет разными способами. 

Первый и самый известный  — открытые площадки, где участники пишут под диктовку текст на выданных бланках.

Второй сценарий — любой желающий написать диктант выходит на сайт totaldict.ru и печатает текст в специальном окне, после чего отправляет свою работу на проверку. Через несколько дней комиссия экспертов объявит результаты. Сертификат с оценкой и количеством ошибок можно будет скачать в личном кабинете.

Третий сценарий — участник, заранее взяв из пункта выдачи ручку и бланк, пишет диктант дома (будет осуществляться онлайн-трансляция), а потом приносит работу на проверку вологодской экспертной комиссии. Оценка ставиться не будет, но специалисты укажут количество ошибок. Поскольку диктант проводится для разных часовых поясов, то в нашем регионе будет проверяться текст, прочитанный в онлайн-трансляции в 14:00 по московскому времени.

Кроме того участник может написать диктант во время онлайн-трансляции и проверить его сам (разбор ошибок ожидается на интернет-ресурсах Тотального диктанта проведет из членов Филологического совета акции). Оценка в этом случае тоже не ставится. 

«Мы очень надеемся, что у нас получится провести акцию в традиционном формате, хотя мы готовы к любому развитию событий. Мы уже начали подготовку к мероприятию. Как и планировалось, уже в эту пятницу откроется пункт выдачи бланков и ручек. Уже есть желающие продолжить обучение в рамках курса „Русский по воскресеньям“. И если проведение этих занятий пока под вопросом, то Тотальному диктанту однозначно — быть», — сообщает координатор Тотального диктанта в Вологде Ирина Кузнецова.

Бланк и ручку можно получить по адресу улица Самойло, дом 7 и в Вологодской областной библиотеке (улица Марии Ульяновой, 1) Время выдачи можно уточнить по телефону: +7 (911) 501-81-82.

«Тотальный диктант» — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. Традиционно акция проводится весной, но в этом году из-за коронавруса ее перенесли на 17 октября. 

Автором текста для «Тотального диктанта-2020» стал Андрей Геласимов. Писатель уже рассказал журналистам, что материал будет посвящён жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

 

Тэги: Тотальный диктант

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