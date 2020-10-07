В Вологде пенсионера МВД осудили за нападение на полицейского

07.10.2020 [Общество]

В Вологде 60-летнего пенсионера МВД осудили условно за применение насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 8 ноября 2019 года у здания УМВД по городу Вологде.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, пьяный подсудимый нецензурно выражался, стоя на крыльце здания. Начальник и старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД потребовали у мужчины прекратить противоправные действия.

Тем не менее, подсудимый проигнорировал требования и продолжил нарушать, а потом ушел на третий этаж здания, в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские пошли за ним и стали ждать, чтобы оформить протокол по 

Плясунов проигнорировал требования и продолжил нарушать общественный порядок, после чего проследовал на 3 этаж здания в отделение ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде в служебный кабинет. При этом сотрудники полиции проследовали за ним и стали ждать для составления административного материала по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

- Выйдя из кабинета и будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции, П. пнул по ноге начальника ОИАЗ УМВД России по г. Вологде. После чего полицейские применили к П. физическую силу и специальные средства и сопроводили его к служебному автомобилю для дальнейшего следования в ОП № 2 УМВД России по г. Вологда и составления административного материала. При этом на стоянке П. вновь пнул по ноге начальника ОИАЗ УМВД России по г. Вологде, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде вологжанин пояснил, что действительно 8 ноября приходил в УМВД для дачи объяснений, был с другом, в состоянии опьянения они беседовали на крыльце, возможно, использовали нецензурную лексику. 

Как следует из материалов дела, подсудимый имеет поощрения и награды при прохождении службы в органах МВД и почетное звание «Ветеран труда».

С учетом всех обстоятельств дела, суд признал П. виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году в Грязовецком районе осудили 55-летнего пенсионера МВД, который  вместе с сыном напал на инспекторов ДПС, остановивших их машину. Полицейские потребовали предъявить документы, пьяный водитель вместо этого устроили скандал и драку, заявив, что он "мент в законе". 

Тэги: полиция, пенсионер

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
05.10.2020 [Общество]

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября

2629
0
05.10.2020 [Общество]

Дополнительные койки развернут в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца

1372
0
05.10.2020 [Общество]

ФСБ обнаружила нарушения при закупке перчаток в медучреждения Вологодской области

1784
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тарногском районе будут судить мужчину, который убил собаку топором
На улице Калинина в Соколе обустроят 10 новых остановочных комплексов
Организаторы «Тотального диктанта» в Вологде объявили о регистрации площадок для проведения акции
В Бабаево вынесли приговор мужчине, который ножом ударил незнакомца у ресторана
Мэр Вологды попросил депутатов помочь развести продуктовые наборы ветеранам
Череповчанин Александр Рахманов завоевал серебро чемпионата Сербии по шахматам
В Вологде пенсионера МВД осудили за нападение на полицейского
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3427
0
07.10.2020 [БлогоVO]

И это всё течёт в речку

247
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

2431
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика