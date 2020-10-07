В Вологде пенсионера МВД осудили за нападение на полицейского

В Вологде 60-летнего пенсионера МВД осудили условно за применение насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 8 ноября 2019 года у здания УМВД по городу Вологде.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, пьяный подсудимый нецензурно выражался, стоя на крыльце здания. Начальник и старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД потребовали у мужчины прекратить противоправные действия.

Тем не менее, подсудимый проигнорировал требования и продолжил нарушать, а потом ушел на третий этаж здания, в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские пошли за ним и стали ждать, чтобы оформить протокол по



Плясунов проигнорировал требования и продолжил нарушать общественный порядок, после чего проследовал на 3 этаж здания в отделение ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде в служебный кабинет. При этом сотрудники полиции проследовали за ним и стали ждать для составления административного материала по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии опьянения.

- Выйдя из кабинета и будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции, П. пнул по ноге начальника ОИАЗ УМВД России по г. Вологде. После чего полицейские применили к П. физическую силу и специальные средства и сопроводили его к служебному автомобилю для дальнейшего следования в ОП № 2 УМВД России по г. Вологда и составления административного материала. При этом на стоянке П. вновь пнул по ноге начальника ОИАЗ УМВД России по г. Вологде, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде вологжанин пояснил, что действительно 8 ноября приходил в УМВД для дачи объяснений, был с другом, в состоянии опьянения они беседовали на крыльце, возможно, использовали нецензурную лексику.

Как следует из материалов дела, подсудимый имеет поощрения и награды при прохождении службы в органах МВД и почетное звание «Ветеран труда».

С учетом всех обстоятельств дела, суд признал П. виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году в Грязовецком районе осудили 55-летнего пенсионера МВД, который вместе с сыном напал на инспекторов ДПС, остановивших их машину. Полицейские потребовали предъявить документы, пьяный водитель вместо этого устроили скандал и драку, заявив, что он "мент в законе".