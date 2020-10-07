В Кирилловском районе почтальон выдала двум жителям пенсию билетами «банка приколов»

07.10.2020 [Происшествия]

Двум пенсионерам в Кирилловском районе выдали пенсию билетами «банка приколов». 

В полицию обратилась дочь потерпевших. Женщина рассказала правоохранителям, что ее пожилым родителям, живущим в деревне Епимахово, кто-то подменил деньги на фальшивые. Приехавшие по указанному адресу полицейские изъяли данные купюры.

— Ими оказались 7 билетов «Банка приколов», которые внешне схожи на банкноты Банка России номиналом 5000 рублей. Во время общения со стражами правопорядка пенсионеры вспомнили, что в первой декаде сентября к ним приходила почтальон и выдала им пенсию, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Через несколько часов подозреваемую в мошенничестве задержали. 40-летняя жительница Кирилловского района призналась в содеянном и рассказала, что перед тем, как выдать пенсию, она подменила деньги на билеты «Банка приколов», которые заранее купила. 35 тысяч рублей она успела потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Ранее NewsVo сообщал, что в Соколе 27-летнюю местную жительницу осудили за кражу денег у 84-летней пенсионерки. Под предлогом помощи по дому подозреваемая проникла в дом женщины и подменила её сбережения на билеты «банка приколов».

Тэги: мошенничество

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