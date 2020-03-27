В Соколе осудили мошенницу, которая поменяла 80 тысяч рублей пенсионерки на билеты «банка приколов»

В Соколе 27-летнюю местную жительницу осудили за кражу денег у 84-летней пенсионерки. Под предлогом помощи по дому подозреваемая проникла в дом женщины и подменила её сбережения на билеты «банка приколов».

Как ранее сообщал NewsVo, с заявлением в полицию обратилась соседка потерпевшей. Она рассказала, что пенсионерка попросила её оплатить коммунальные услуги, передала квитанцию и необходимую сумму. Переданные деньги оказались банкнотами «банка приколов». Обнаружилось, что из кошелька, где пострадавшая хранила деньги, пропало 80 тысяч рублей.

Правоохранителям пенсионерка рассказала, что несколько дней назад у неё в гостях была знакомая, которая помогает ей по хозяйству. Подозреваемую разыскали и доставили в отдел полиции, где 27-летняя ранее судимая женщина призналась в содеянном.

- Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, подсудимая взяла 80 000 рублей и заменила их на принесенные с собой сувенирные билеты банка приколов. С похищенными деньгами подсудимая скрылась, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд отменил девушке условное осуждение по предыдущему приговору и назначил ей окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В то же время было принято во внимание, что сокольчанка является матерью четверых малолетних детей, младшему сыну всего 8 месяцев. Кроме того, девушка возместила причиненный преступлением ущерб. В итоге реальное отбывание наказания в виде лишения свободы было отсрочено до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.