Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны

07.10.2020 [Общество]

Оперштаб по коронавирусу правительства Вологодской области сообщил, что Череповец возвращается к профилактическим мерам первой волны.

Так, количество действующих в городе мобильных бригад увеличили до десяти.

- Четыре бригады проверяют самоизоляцию граждан, которым предписано находится дома, четыре бригады контролируют торговые учреждения, одна бригада ориентирована на транспорт, особое внимание здесь уделяется не только наличию, но и правильному ношению маски и одна бригада работает с несовершеннолетними, - сообщает оперштаб.

В мэрии Череповца отменены заседание общественного совета и торжественные мероприятия к Дню учителя.  Усилена работа по обработке общественного транспорта. Ночью весь парк обрабатывается генераторами горячего тумана. Восстанавливается работа волонтерских штабов для помощи пожилым череповчанам.

Ранее NewsVo сообщал, что в последнее время Череповец лидирует в статистике выявленных случаев коронавируса за сутки. Так, накануне там выявили сразу 37 пациентов с COVID-19. Среди заболевших - глава города Маргарита Гусева и депутат Гордумы Роман Маслов.

Тэги: коронавирус

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