Вологжанин без водительских прав проехал по ноге остановившего его инспектора ДПС

06.10.2020 [Происшествия]

Жителя Вологды оштрафовали за применение насилия к инспектору ДПС. Конфликт между водителем и полицейским произошел 18 июля на улице Яшина.

Утром инспектор в ходе пешего патрулирования заметил на автомобиль «Шевроле Ланос», которым управлял мужчина, не пристегнутый ремнем безопасности. 

— При проверке документов инспектор ДПС выяснил, что право управления транспортным средством у гражданина приостановлено, в связи с чем предложил ему пройти с ним для составления административного материала, на что вологжанин ответил отказом. С целью избежать привлечения к административной ответственности, водитель ударил полицейского по руке, оттолкнув его, сел в автомобиль и, покидая место происшествия, совершил наезд на ногу инспектора ДПС, причинив боль и кровоподтек, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Было возбуждено дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся, принес полицейскому извинения. 

С учетом того, что преступление было совершено мужчиной впервые, суд посчитал, что к нему применима мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Тэги: ДПС, напал на полицейского, штрафы

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