18-летнего вологжанина обманули на 15 тысяч рублей при оказании интим-услуг

05.10.2020 [Происшествия]

18-летний житель Вологды стал жертвой мошенников. Он рассказал полицейским, что нашёл в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному в сообщении номеру.

Ему ответил неизвестный, который убедил молодого человека перевести деньги на номер телефона, якобы для того, чтобы подтвердить свою платёжеспособность. В общей сложности несколькими переводами потерпевший отправил мошенникам 15 тысяч рублей, после чего его собеседник перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал о двух череповчанах, которых аналогичным образом обманули на 200 тысяч рублей.

Тэги: проституция, интим-услуги, мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
05.10.2020 [Общество]

Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября

1466
0
05.10.2020 [Общество]

Дополнительные койки развернут в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца

514
0
05.10.2020 [БлогоVO]

«Спасибо вам за то, что поддержали «Единую Россию». Как вологодские чиновники поблагодарили жителей Ломоватки за доверие и оставили их без дороги

611
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У депутата Гордумы Череповца Романа Маслова обнаружили коронавирус
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
Дополнительные койки развернут в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
Житель Сокола подозревается в поджоге деревянного дома на улице Мамонова
18-летнего вологжанина обманули на 15 тысяч рублей при оказании интим-услуг
В Вологде ищут подрядчика на строительство детсада на улице Народной
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3210
0
05.10.2020 [БлогоVO]

«Спасибо вам за то, что поддержали «Единую Россию». Как вологодские чиновники поблагодарили жителей Ломоватки за доверие и оставили их без дороги

611
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

1825
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика