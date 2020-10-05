18-летнего вологжанина обманули на 15 тысяч рублей при оказании интим-услуг

18-летний житель Вологды стал жертвой мошенников. Он рассказал полицейским, что нашёл в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному в сообщении номеру.

Ему ответил неизвестный, который убедил молодого человека перевести деньги на номер телефона, якобы для того, чтобы подтвердить свою платёжеспособность. В общей сложности несколькими переводами потерпевший отправил мошенникам 15 тысяч рублей, после чего его собеседник перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал о двух череповчанах, которых аналогичным образом обманули на 200 тысяч рублей.