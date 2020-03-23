Двух череповчан обманули на 200 тысяч рублей при оказании интим-услуг

С 20 по 22 марта жители Вологодской области перечислили мошенникам 2,5 млн рублей. Всего за выходные полицейские зарегистрировали 19 заявлений от обманутых.

Так, двое 29-летних череповчан искали в интернете объявления об оказании интим-услуг. На одном из сайтов мужчины нашли подходящее и позвонили по указанному в сообщении номеру телефона. На другом конце провода оказались мошенники, которые убедили потерпевших перевести им предоплату за услуги в размере около 200 тысяч рублей. Сами услуги в итоге оказаны не были, и мужчины решили обратиться в полицию.

«Никольчанину 1955 г.р. несколько раз звонили злоумышленники и поочередно представлялись помощником прокурора, финансистом и сотрудником службы безопасности банка. Они убедили мужчину, что по решению суда ему полагается компенсация за то, что он является потерпевшим по уголовному делу. По легенде мошенников деньги нужно было отправить из Москвы в Вологду и оплатить комиссии. Кроме того, пенсионеру сказали, что программа выплаты компенсаций уже закрыта, но за определенную сумму, его можно внеси в список получателей. За несколько недель житель Никольска перевел на счета преступников порядка 1 миллиона 170 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одной пострадавшей стала 30-летняя вологжанка. Ей позвонили неизвестные и, представившись работниками службы безопасности банка, сообщили, что на её имя мошенники оформляют кредиты и для прекращения этих действий, женщине необходимо самой подать заявки на получение кредитов. Пострадавшая оформила шесть заявок в разные банки, три из которых были одобрены. Все полученные деньги – около 430 тысяч рублей – женщина перевела злоумышленникам.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде будут судить 40-летнюю женщину, которая взяла у знакомого 5 тысяч рублей за оказание интимных услуг, но их не оказала. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).