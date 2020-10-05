Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ответ на вопрос, почему в городе не раздают бесплатно маски жителям, заявил, что считает неправильным решение покупать маски за бюджетный счет.

— Вы помните, мы раздавали маски и на автовокзалах, и на остановках, особенно людям старшего поколения. Но мы не можем бюджетные деньги тратить на бесплатную раздачу масок. Это неправильно. Никаких проблем нет одеть эту маску, она сейчас стоит не так дорого. Никаких проблем нет, если не хотите покупать, сделать самим эту маску. Тут вопрос уже в воспитании, наверное. Если вы не бережете свое здоровье, не бережете здоровье окружающих людей, то даже если бесплатно вам маску дадут, вы ее все равно носить не будете, — отметил Воропанов в ходе прямого эфира 5 октября.

Ранее NewsVo сообщал, что летом в Вологодской области из бюджета потратили 93, 044 млн. рублей на «финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений (мест) для голосования» по поправкам в Конституцию. Одноразовыми медицинскими масками и перчатками тогда обеспечили всех участников голосования и членов избирательных комиссий области.