ФСБ обнаружила нарушения при закупке перчаток в медучреждения Вологодской области

УФСБ по Вологодской области пожаловалось в антимонопольную службу на нарушения, допущенные при госзакупке перчаток для медучреждений региона. Речь идет об аукционе по поиску подрядчика на поставку виниловых, нитриловых и латексных медицинских перчаток. Как ранее сообщал NewsVo, начальная (максимальная) цена этой закупки составила 246 339 750 рублей.

— В представленной информации Заявитель указал, что в поставку товара одновременно включены как общедоступные изделия широкого потребления (нестерильные смотровые/процедурные перчатки, стоимостью 10-40 рублей за пару), так и специфическая медицинская продукция (стерильные перчатки стоимостью 60- 280 рублей за пару для акушерских и продолжительных хирургических манипуляций повышенной тактильной чувствительности, условий высокого риска механических повреждений и инфицирования), — говорится в решении УФАС.

По мнению представителей ФСБ, такое объединение разных товаров в одну закупку значительно сужает круг возможных поставщиков, не позволяет при обосновании максимальной цены контракта исследовать иные коммерческие предложения (в том числе с меньшей ценой). В УФАС подтвердили, что тем самым заказчик — Комитет госзаказа Вологодской области — нарушил закон о защите конкуренции.

Кроме того, сотрудники федеральной службы безопасности посчитали, что, с учетом таких условий закупки, велик риск картельного сговора (согласованного завышения цеповых предложений группой поставщиков изделий узкого применения).

В правительстве Вологодской области уже заявили о попытке манипуляции результатами данного аукциона. Как отмечает председатель Комитета государственного заказа Вологодской области Александр Торопов, после того, после того, как закупка привлекла внимание правоохранителей, они обратились к чиновникам с просьбой помочь в ее мониторинге. После консультаций с представителями УФСБ комитет госзаказа решил провести торги ранее объявленной даты аукциона. Цель — увидеть, какое количество заявок будет подано и как будут вести себя участники аукциона.

Для участия в аукционе заявки подали три организации, все они были допущены к закупке. Однако на сам аукцион заявилась только одна из них, причем начальная цена ею была снижена очень незначительно.

«Такое поведение участников торгов в конкретных процедурах закупок вызывает вопросы: не являются ли действий участников торгов скоординированными между собой с целью манипулирования результатами торгов. На этом этапе отменить процедуру закупки своим решением может только антимонопольная служба», — пояснили в Комитете госзаказа.

Тем временем УФАС постановило отменить протоколы определения поставщика, а Комитет обязали внести изменения в документацию о закупке, с учетом выявленных нарушений. Материалы дела переданы в правоохранительные органы и органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности